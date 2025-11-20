Roma, donna accoltellata sul raccordo anulare: fermato peruviano

Fine della caccia. Ãˆ stato scovato alle porte di Roma l’uomo che martedÃ¬ mattina ha accoltellato l’ex compagna che si trovava in auto con lui sul Grande raccordo anulare di Roma. Scappato una volta che la donna si Ã¨ lanciata dall’auto in corsa per sfuggire al femminicidio l’uomo – un cittadino peruviano di 45 anni – Ã¨ stato scovato dalla polizia a Fiano Romano dove gli investigatori della squadra mobile lo hanno intercettato in strada, dopo aver agganciato la sua cella telefonica nel comune a nord della Capitale.

Accoltellata in auto dal compagno

Il tentato femminicidio era avvenuto mentre la vettura con a bordo i due si trovava all’altezza del chilometro 14+200 dell’A90, poco dopo la galleria parco di Veio. La donna Ã¨ stata colpita da varie coltellate al viso, alla testa, al torace, alla mano. Nonostante i fendenti Ã¨ riuscita ad aprire lo sportello della macchina e a lanciarsi dall’auto in corsa.

In prognosi riservata in ospedale

Soccorsa dal personale del 118 e dalla polizia la 37enne peruviana Ã¨ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in prognosi riservata. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico si trova ancora in osservazione al nosocomio di Grottarossa.

I precedenti per guida in stato di ebbrezza

Sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo non avrebbe precedenti per maltrattamenti. L’ex compagno della 37enne avrebbe come unico precedente di polizia la guida in stato di ebbrezza. La vittima ricoverata in ospedale non Ã¨ ancora nelle condizioni di parlare. Sono tutt’ora in corso accertamenti della polizia sulla dinamica dell’episodio e sul movente. L’uomo Ã¨ stato messo a disposizione della magistratura.

