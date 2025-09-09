Sbarchi a Lampedusa, 1.531 migranti nell’hotspot

Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi ieri dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza

Complessivamente sono 391 le persone sbarcate a Lampedusa, facendo così salire a 685 il numero di arrivi nell’isola. Tutti i migranti, dopo l’approdo al molo Favarolo di Lampedusa, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono ospitati 1.531 migranti.

“Ci hanno sparato addosso, hanno sparato ripetutamente contro di noi”, hanno raccontato 14 dei 21 tra egiziani e somali sbarcati a Lampedusa parlando di un attacco subito da un’imbarcazione libica. “Eravamo partiti da Zuhara da 30 minuti, forse poco più – hanno detto – quando all’improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi”.

Non ci sono feriti fra i 21 sbarcati, nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non s’è fermato, ha continuato la navigazione. Il natante è stato sequestrato per accertare se presenta colpi d’arma da fuoco. ANSA