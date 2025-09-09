Parigi, teste di maiale davanti alle moschee: indaga l’anti-crimine

A Parigi questa mattina sono state scoperte almeno cinque teste di maiale di fronte alle moschee nell’area metropolitana della capitale

di Matteo Pesce – – Il capo della Police Nationale, Laurent Nuñez, ha fatto sapere – attraverso il proprio profilo X – che un’indagine “è stata immediatamente aperta” in seguito a queste macabre scoperte. Addirittura su una delle teste ci sarebbe stato scritto “Macron”, un elemento che ha aumentato le preoccupazioni della Polizia francese che ha chiarito: “Si sta facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questi atti spregevoli” e che le unità anti-crimine sono già al lavoro per indagare su atti di “incitamento all’odio aggravato da discriminazione basata sulla razza o sulla religione”.

L’Unione dei mussulmani di Gentilly, città nella regione della Marna, vicino Parigi, ha pubblicato un post su Facebook: “Purtoppo il clima islamofobico che regna in Francia non risparmia Gentilly. Questa mattina abbiamo scoperto una testa di un maiale impallata in un sacco all’ingresso. Questi eventi sono gravi e devono rammentare a tutti l’importanza della vigilanza e della solidarietà. Che Allah ci protegga e ci preservi da tutto il male”.

La Grande Moschea di Parigi ha commentato: “triste fase” di odio anti-musulmano che la Francia sta vivendo.

Secondo fonti della polizia, le teste sarebbero state rinvenute sulla pubblica via di Parigi, in rue Marey nel 20° arrondissement, davanti a una moschea nel 15° arrondissement e in una valigia nel 18° arrondissement. Altre due sono state rinvenute nella periferia interna, una davanti all’ingresso della moschea Islah a Montreuil (Seine-Saint-Denis) e l’altra a Montrouge (Hauts-de-Seine).

www.ilgiornale.it

Nel frattempo, gli islamici in Francia minacciano di incendiare la cattedrale di Notre Dame se le autorità francesi non rilasceranno Ibrahim Alisaoui, un ”migrante” musulmano che ha ucciso tre cittadini francesi accoltellandoli all’interno di una chiesa a Nizza, in Francia.