Premi e applausi al concorso di recitazione del Corano

Attestati, piccoli doni e abiti della festa per le bambine e i bambini che sabato hanno partecipato alla prima edizione del concorso di recitazione del Corano ospitato dal Centro culturale islamico Al-Huda di strada Barco 2 (Montecchio Emilia) L’iniziativa ha riunito ragazzini provenienti da quattro centri della Val d’Enza e di Parma, con oltre quaranta partecipanti.

Alcuni bambini si sono presentati con abiti tradizionali e da cerimonia; tra le partecipanti anche alcune bambine con il velo. La giornata si è conclusa con la consegna dei diplomi e dei regalini e con le foto con i genitori e i nonni.

“Desidero esprimere gratitudine e apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa festa religiosa – ha sottolineato il responsabile del centro –: sceicchi, insegnanti, supervisori, responsabili e direttori dei centri partecipanti. Arrivederci al prossimo incontro, se Dio vorrà”.

L’annuncio è stato pubblicato su Facebook in arabo. La traduzione automatica del social ha però reso la locuzione ’festa religiosa’ con ’matrimonio religioso’, suscitando la perplessità dell’ex sindaco Iller Cavatorti. “Cosa si intende con matrimonio religioso?”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 10 maggio, dalle 14, con l’open day ‘una giornata di dialogo’ aperto alla cittadinanza. Ci saranno stand informativi “per comprendere meglio l’Islam”.

www.ilrestodelcarlino.it