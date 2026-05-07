Partito islamico in Andalusia: promuovere l'”umanesimo islamico”

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Partito islamico in Andalusia

Per la prima volta dalla Reconquista spagnola, un partito islamico tenterà di ottenere seggi alle elezioni andaluse con l’obiettivo di vincere nei quartieri di Cadice. Si tratta del Partito Andaluso, che si presenterà alle prossime elezioni andaluse del 17 maggio, come confermato dal partito con sede ad Algeciras.

È la prima volta che un partito di questo tipo si candida alle elezioni regionali, con l’esplicita aspirazione di ottenere rappresentanza in specifici quartieri della città di Cadice, dove la popolazione immigrata musulmana è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni.

Le loro proposte: “normalizzare” l’arabo come “lingua storica” dell’Andalusia, “rivendicazione simbolica del patrimonio andaluso”, promuovere l'”umanesimo islamico” e aspirare all’integrazione di Ceuta e Melilla nella comunità autonoma andalusa.
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