Roma, nuovo stop per il maxi progetto “Moschea capitale”

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Moschea capitale

Quartiere Centocelle, Roma. Da anni qui va in scena un braccio di ferro tra la comunità musulmana e alcuni residenti per la costruzione di una moschea che dovrebbe accogliere più di mille fedeli.

I lavori nell’immobile acquistato dagli islamici con fondi provenienti dal Qatar sono cominciati nel 2025 prevedevano oltre alla moschea, anche una sala conferenza, una biblioteca e una ludoteca, ma ad agosto il piano interrato è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale per abusi edilizi. Sanati, i sigilli sono stati rimossi a gennaio, ma nel giro di poco tempo è arrivato l’ennesimo stop del Comune per altri abusi edilizi.
tgcom24.mediaset.it

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