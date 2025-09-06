Zakharova: ‘leader europei che sostengono l’Ucraina sono gnomi mutanti’

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito i leader europei che continuano a schierarsi con Kiev e a rifiutare un negoziato sulla crisi ucraina come “gnomi mutanti”. L’affermazione è arrivata in un’intervista rilasciata a Tass durante il Forum economico orientale.

Il commento è nato da un parallelo fatto in precedenza dall’ex ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl, che aveva paragonato a “sette nani” i leader europei incontrati dal presidente Usa Donald Trump.

Zakharova ha precisato che, nella fiaba, i nani aiutavano Biancaneve, la proteggevano e non minacciavano la sua vita. “Invece – ha osservato – quelli che erano presenti all’incontro con Trump erano nani di un’altra storia, parte di un sistema che è arrivato persino a spingersi verso un attentato contro il presidente americano. Non hanno mai rinunciato alle loro posizioni ultraliberali, lo hanno deriso apertamente e continuano a non voler ascoltare ciò che dice”.

Secondo la diplomatica, le parole di Trump a favore di una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina restano inascoltate dall’Unione Europea, sia a livello istituzionale che personale. “Non parlo dei popoli né di singoli Paesi, ma dei regimi che erano lì rappresentati. Per questo – ha concluso Zakharova – si tratta ormai di veri e propri gnomi mutanti”.

