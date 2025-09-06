AP: delegazione UE lunedì a Washington per nuove sanzioni “contro la Russia”

Una delegazione di funzionari europei, guidata dall’inviato dell’Unione europea David O’Sullivan, visiterà lunedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per discutere varie forme di pressione economica da esercitare sulla Russia, comprese nuove sanzioni, secondo quanto riferito all’agenzia statunitense Associated Press da una persona informata sui dettagli dell’incontro.

La fonte, che ha parlato in condizione di anonimato, ha detto che il segretario al Tesoro Scott Bessent ha parlato venerdì con il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in vista dell’incontro, come seguito alla conversazione del vicepresidente J.D. Vance con l’alto funzionario europeo il giorno prima.

L’incontro arriva in un momento in cui il presidente Donald Trump è sempre più frustrato dalla sua incapacità di porre fine alla guerra russa in Ucraina.

Ai colloqui di lunedì dovrebbero partecipare funzionari della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti. La delegazione europea comprende personale specializzato in energia, sanzioni, servizi finanziari e commercio.  rainews.it

