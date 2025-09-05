Nato, Rutte: ‘ci prepariamo a minacce provenienti dalla Cina’

Mark Rutte scatenato: “La minaccia russa non scomparirà con la fine del conflitto in Ucraina. La NATO deve e continuerà a prepararsi per contrastarla», ha detto il segretario generale della NATO.

Rutte ha aggiunto che allo stesso tempo l’Alleanza si sta preparando alle «minacce provenienti dalla Cina», che, secondo lui, sta costruendo più navi da guerra degli Stati Uniti. Tuttavia, la NATO non estenderà l’applicazione dell’articolo 5 dello Statuto della NATO ai partner nella regione Asia-Pacifico. Rutte ha aggiunto che i Paesi della NATO devono aumentare di cinque volte il numero di sistemi di difesa aerea e missilistica.

https://t.me/letteradamosca/29344