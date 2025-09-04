Nato, Rutte: ‘dobbiamo quintuplicare il sistema di difesa’

Nel corso del Summit sulla difesa dell’IISS di Praga, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato oggi che l’Alleanza Atlantica ha bisogno di aumentare cinque volte il numero di sistemi di difesa aerea e missilistica.

“Dobbiamo aumentare di cinque volte il numero di sistemi di difesa aerea e missilistica, abbiamo bisogno di migliaia di veicoli blindati e carri armati in più, di milioni di proiettili di artiglieria in più, di più droni e capacità informatiche e spaziali”, ha affermato Rutte.

“Non è Mosca a decidere su truppe occidentali a Kiev”

“Non è la Russia” che può decidere sullo schieramento di truppe occidentali in Ucraina: lo ha sottolineato il segretario generale della Nato, Marc Rutte. In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva affermato che “la Russia non discuterà l’idea di un intervento militare straniero in Ucraina in nessuna forma”.

tgcom24.mediaset.it

