Macron: ‘Russia ha conquistato solo 1% del territorio ucraino’

“Sebbene non si conosca il bilancio preciso della guerra in Ucraina, sappiamo che la Russia ha perso più di un milione di soldati, che sono stati uccisi o sono rimasti feriti, per conquistare l’1 per cento del territorio ucraino da novembre 2022. Il problema è Mosca e questa guerra d’aggressione, un’ idea immorale, illegale e impossibile. Il fattore preliminare ad ogni discussione sulla pace è la necessità del ritiro immediato delle truppe russe in Ucraina”.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi che si è tenuta all’Eliseo, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Elysee – Fonte: Agenzia Vista