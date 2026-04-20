Pavel Durov: ‘la Francia di Macron arma indagini penali contro la libertÃ  di espressione’

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Macron e Pavel Durov

“La Francia di Macron sta perdendo legittimitÃ  mentre arma indagini penali per sopprimere la libertÃ  di espressione e la privacy. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rifiutato di assistere la Francia nella sua indagine su @elonmusk, definendo il caso politicamente motivato.

L’ufficio del procuratore francese afferma di essere indipendente, ma non Ã¨ vero: i procuratori francesi sono assunti, licenziati e promossi dal governo. La polizia giudiziaria â€” che fornisce spesso rapporti fuorvianti ai giudici istruttori â€” Ã¨ anch’essa controllata dal governo.

Sono oggetto di un’indagine simile in Francia: oltre una dozzina di accuse, ognuna con una pena fino a 10 anni di prigione. Orgoglioso di stare al fianco di Elon Musk e degli altri presi di mira dalla campagna di Macron contro i diritti digitali. Nella Francia di Macron, essere indagati Ã¨ il nuovo LÃ©gion dâ€™honneur.

Lo scrive su X Pavel Durov, fondatore di Telegram.

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