Accoglie marocchino in casa per solidarietà, lui la picchia e la rapina

È scattato il divieto di dimora a Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna per un 43enne marocchino che, secondo l’accusa, avrebbe picchiato più volte e rapinato una donna che l’aveva ospitato in casa sua per spirito di solidarietà. Lo straniero, secondo quanto emerso, avrebbe trascinato la donna allo sportello bancomat in più occasioni, costringendola a prelevare denaro. L’uomo usava poi i soldi per sale slot e scommesse.

Contro l’uomo le accuse di atti persecutori, violazione di domicilio, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’episodio si è verificato a Reggio Emilia. La segnalazione decisiva è stata quella di una dipendente delle poste che vedeva l’uomo andare in ufficio a prelevare, sempre accompagnato dalla donna, che mostrava evidenti segni di percosse sul corpo.

Per l’uomo è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua vittima con l’utilizzo del braccialetto elettronico, con il divieto di dimora nelle province di Reggio, Parma, Modena e Bologna.

