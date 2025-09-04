Cremlino: “No truppe straniere in Ucraina, è inaccettabile”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Marija Zacharova

“La Russia non discuterà l’idea di un intervento militare straniero in Ucraina in nessuna forma”

Lo ha dichiarato – come riporta la Tass – la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un briefing a margine dell’Eastern Economic Forum.

“La Russia non intende discutere l’idea di un intervento straniero in Ucraina, del tutto inaccettabile e che mina la sicurezza, in nessuna forma” ha detto. Inoltre, “la possibile vendita da parte degli Usa di oltre 3.000 missili contraddice l’aspirazione di risolvere il conflitto diplomaticamente”, ha aggiunto Zakharova. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Starmer e Zelensky

Gb: “accordo dei Volenterosi per missili a lungo raggio a Kiev”

Zelensky, Starmer e Macron

Macron: “26 Paesi manderanno truppe in Ucraina”

macron

Macron, sondaggio catastrofico: indice di gradimento al 15%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *