Cremlino: “No truppe straniere in Ucraina, è inaccettabile”

“La Russia non discuterà l’idea di un intervento militare straniero in Ucraina in nessuna forma”

Lo ha dichiarato – come riporta la Tass – la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un briefing a margine dell’Eastern Economic Forum.

“La Russia non intende discutere l’idea di un intervento straniero in Ucraina, del tutto inaccettabile e che mina la sicurezza, in nessuna forma” ha detto. Inoltre, “la possibile vendita da parte degli Usa di oltre 3.000 missili contraddice l’aspirazione di risolvere il conflitto diplomaticamente”, ha aggiunto Zakharova. tgcom24.mediaset.it