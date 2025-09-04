Berlino, auto contro un gruppo di bambini: tre feriti

Un’auto ha investito un gruppo di 15 bambini a Berlino di età compresa fra 7 e 8 anni. Tre di loro sono rimasti feriti in maniera lieve, mentre un’accompagnatrice versa in gravi condizioni. La vettura stava girando dopo aver percorso una curva.

È accaduto incontro alle 13:10 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse all’angolo con Dohnagstell. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia. tgcom24.mediaset.it

In un primo momento si temeva che si trattase di un attacco terroristico, ma i servizi di emergenza tedeschi, secondo Reuters, avrebbero riferito che è stato un incidente.

