Flotilla per Gaza, Boldrini: “Governo ne garantisca la sicurezza”

“La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa straordinaria che il Pd sostiene con due deputati a bordo, Scotto e Corrado. L’obbiettivo è arrivare a Gaza e consegnare aiuti umanitari necessari. Riteniamo anche essenziale che il Governo garantisca la sicurezza di tanti italiani che sono a bordo di questa imbarcazione.

Mentre il Ministro Ben Vir dice che considereranno coloro che sono a bordo come terroristi, alcuni Governi come quello spagnolo rispondono, dal governo italiano solo balbettii. Ma la sicurezza degli italiani va garantita sempre, non tralasciata quando c’è di mezzo un alleato del Governo italiano come Israele. Complicità è una grande macchia per l’Italia e solo queste iniziative possono ripulire la reputazione del nostro Paese”

Ccosì la deputata Laura Boldrini, a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa della Global Sumud Flotilla. Fonte: Agenzia Vista

“la sicurezza di tanti italiani”…