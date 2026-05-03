Flotilla, Greta Thunberg: ‘Israele rilasci subito gli attivisti fermati’

Greta Thunberg, ‘Israele rilasci subito i due attivisti della Flotilla fermati’

Israele “deve rilasciare immediatamente” Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e portati nel Paese per essere interrogati: Ã¨ quanto sostenuto dall’attivista Greta Thunberg in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ãˆ stato confermato che sono stati torturati”, ha aggiunto la giovane, ricordando che il primo Ã¨ un cittadino brasiliano e il secondo un palestinese “con cittadinanza svedese e spagnola” e sostenendo che siano stati “detenuti sulla base di accuse false”. Thunberg ha anche invocato interventi “immediati” in loro supporto da parte dei governi di Spagna e Svezia.

“L’altro giorno Israele ha intercettato illegalmente oltre 20 imbarcazioni civili”, ha anche denunciato Thunberg, affermando che alcuni degli attivisti fermati, poi quasi tutti sbarcati a Creta, “sono stati picchiati cosÃ¬ tanto da dover poi essere portati in ospedale”.Â ANSA