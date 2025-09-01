Ben-Gvir: Greta in struttura per terroristi se viola il blocco marittimo

Il ministro dell’Interno israeliano Itamar Ben-Gvir ha annunciato la sua intenzione di imprigionare Greta Thunberg in una struttura per terroristi se tenterà di violare nuovamente il blocco marittimo di Gaza

Secondo Israel Hayom, il ministro sta preparando una strategia corrispondente da presentare al primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il piano, se i partecipanti a tali azioni verranno arrestati, saranno inviati alle prigioni di Kziot e Damon, dove sono detenuti sospetti di terrorismo.

Questa iniziativa ha suscitato una notevole controversia nei media israeliani e potrebbe diventare un argomento di discussione nel governo.
https://t.me/ukraine_watch/46954

