Avv. Fuellmich presenta denuncia penale contro chi lo tiene in carcere

Il Dott. Reiner Fuellmich presenta una denuncia penale completa per essere stato privato della libertà

(https://fassadenkratzer.de) – L’avvocato Dott. Reiner Fuellmich è detenuto in custodia cautelare come prigioniero politico dal 13 ottobre 2023, da un anno e quasi dieci mesi e sottoposto a trattamenti inumani.1 Il 24 aprile 2025, il Tribunale Regionale di Gottinga lo ha condannato a tre anni e nove mesi di carcere, escludendo cinque mesi di custodia cautelare, per una pena complessiva di quattro anni e due mesi.2

A seguito della presentazione di un ricorso, il Dott. Fuellmich ha ora presentato anche una denuncia penale completa contro i responsabili della sua custodia cautelare e del procedimento penale. Pubblichiamo di seguito le osservazioni introduttive del Dott. Fuellmich e i link alla denuncia penale completa. Schizzo di Kerstin Heusinger

In un podcast sulla sua denuncia penale, il Dott. Fuellmich inizia:

“Sono sempre stato dell’opinione, e ora lo sono ancora di più, che la chiarificazione legale della pandemia di Covid sia la chiave di tutto. La paura, terrorizzata, degli autori di questa chiarificazione spiega da sola, da un lato, il loro deliberato allarmismo e la dichiarazione di una malattia innocua come pandemia mortale. Questo da solo spiega l’altrettanto deliberata demonizzazione di tutte quelle persone che si sono rifiutate di farsi prendere dal panico, ma hanno invece dimostrato con studi scientifici e buon senso che la pandemia è un’assurdità mortale ed economicamente distruttiva. E questa paura nei nostri confronti spiega da sola le azioni folli e altisonanti contro di me, come spiego dettagliatamente nella denuncia penale ora depositata e pubblicata.”

https://drreinerfuellmich.substack.com/p/taten-sprechen-lauter-als-worte

Questo delinea l’intero contesto del procedimento politico. Le azioni parlano più delle parole

La denuncia penale

“Denuncia penale contro il presidente del tribunale regionale di Gottinga, Schindler, il pubblico ministero John e il pubblico ministero Recha, Lars Roggatz (Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Bassa Sassonia), il Dott. Jakob e la Sig.ra Luther (direttore e vicedirettore del carcere di Rosdorf) e il Sig. Frank (direttore del reparto medico del carcere di Rosdorf), il Dott. Justus Hoffmann, Antonia Fischer e Marcel Templin (cosiddetti “avvocati del porto” di Berlino)

per falsa accusa, privazione della libertà, mancata assistenza, ostacolo alla giustizia in ufficio, minacce/coercizione, lesioni personali aggravate e pericolose, perversione del corso della giustizia e tutti gli altri reati rilevanti

a danno del Dott. Reiner Fuellmich, dell’avvocato Katja Wörmer, dell’avvocato Dott. Christof Miseré e dell’avvocato Edgar Siemund.

Con la presente il sottoscritto presenta denuncia penale contro le persone sopra menzionate per i reati sopra menzionati e per tutti gli altri reati rilevanti.

Indice

Una breve introduzione alla privazione della libertà personale in corso basata su un mandato di arresto del 15 marzo 2023, eseguito mediante perversione della giustizia e completamente falso dall’inizio alla fine. Pagina 4

B Dettagli al riguardo. Pagina 14

I… Sulla persona del Dott. Fuellmich, sulla costituzione del Comitato Corona e sull’espulsione dei denuncianti e imputati Antonia Fischer e Justus Hoffmann nell’agosto 2021. Pagina 14

II… Sul primo tentativo dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato di rimuovere il Dott. Fuellmich dalla circolazione per il suo lavoro di indagine sul Coronavirus, fallito il 14 giugno 2022 a causa di un procuratore generale rispettoso della legge, che ha utilizzato un reato inventato dal pubblico ministero di Gottinga Procura. Pagina 22

Il primo tentativo dell’Ufficio per la Protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato di convincere la Procura di Gottinga a incriminare il Dott. Fuellmich. Pag. 22

Il dossier dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato/BKA sul Dott. Fuellmich. Pag. 25

III. Sul secondo tentativo dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione e del BKA di rimuovere il Dott. Fuellmich dalla circolazione utilizzando un’interpretazione criminale fittizia, un pubblico ministero compiacente e i tre nuovi informatori dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione di Berlino, sulla denuncia penale e sul tentativo di estorsione dei denuncianti. Pag. 34

Il problema della “pandemia” del Coronavirus dal punto di vista dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato. Pag. 34

L’urgenza dovuta all’imminente rimborso del prestito costringe l’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato a ricorrere al “porto” avvocati.” P. 36

La “pistola fumante” che smaschera l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione/Sicurezza dello Stato. P. 38

L’e-mail del Dr. Fuellmich allegata alla denuncia penale come Allegato 3. La dichiarazione di Fuellmich del 26 agosto 2022, secondo cui il prestito è attualmente in fase di rimborso. p. 39

L’esclusione degli avvocati del Dr. Fuellmich per negargli il diritto a un equo processo e il sequestro del tutto infondato e illegale dei beni della moglie del Dr. Fuellmich. 44

La protezione della testimone Viviane Fischer dall’azione penale dell’imputato John. 48

Riguardo alla denuncia penale, che Viviane Fischer ha commentato in gran parte correttamente. 50

Anmerkungen (hl):

1 https://fassadenkratzer.de/2024/10/16/verfolgung-im-gefangnis-der-politische-gefangene-dr-fuellmich/

2 https://fassadenkratzer.de/2025/04/29/aus-der-mundlichen-begrundung-des-skandal-urteils-gegen-dr-fullmich/