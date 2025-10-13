Liberate Reiner Fuellmich. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTA’

LIBERATE REINER FUELLMICH

PIAZZA LIBERTÀ, puntata speciale di lunedì 13 ottobre 2025  sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

A due anni dall’ingiusto arresto dell’Avv. Reiner Fuellmich, Armando Manocchia e Seba Terribilini fanno il punto sulla vicenda, in questa puntata Speciale di Piazza Libertà, per ricordare la vergognosa decisione della giustizia tedesca, un vero e proprio ‘giudiciume’ che ha condannato il ribelle avvocato a 4 anni e due mesi con un’accusa pretestuosa di appropriazione indebita.

Non insegnate ai vostri figli ad adattarsi alla società, ad arrangiarsi con quel che c’è, a fare compromessi con quel che si trovano davanti;
dategli dei valori interiori con i quali possano cambiare la società e resistere al diabolico progetto della globalizzazione di tutti i cervelli.
Perché la globalizzazione non è un fenomeno soltanto economico ma anche biologico, in quanto ci impone desideri globali e comportamenti globali che finiranno per indurre modifiche globali nel nostro modo di pensare.
Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, ribelli spirituali.”
Tiziano Terziani

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

