Liberate Reiner Fuellmich. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTA’

LIBERATE REINER FUELLMICH

PIAZZA LIBERTÀ, puntata speciale di lunedì 13 ottobre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

A due anni dall’ingiusto arresto dell’Avv. Reiner Fuellmich, Armando Manocchia e Seba Terribilini fanno il punto sulla vicenda, in questa puntata Speciale di Piazza Libertà, per ricordare la vergognosa decisione della giustizia tedesca, un vero e proprio ‘giudiciume’ che ha condannato il ribelle avvocato a 4 anni e due mesi con un’accusa pretestuosa di appropriazione indebita.

“Non insegnate ai vostri figli ad adattarsi alla società, ad arrangiarsi con quel che c’è, a fare compromessi con quel che si trovano davanti;

dategli dei valori interiori con i quali possano cambiare la società e resistere al diabolico progetto della globalizzazione di tutti i cervelli.

Perché la globalizzazione non è un fenomeno soltanto economico ma anche biologico, in quanto ci impone desideri globali e comportamenti globali che finiranno per indurre modifiche globali nel nostro modo di pensare.

Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, ribelli spirituali.”

Tiziano Terziani

