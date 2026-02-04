Petizione per il rilascio immediato di Reiner Fuellmich

La petizione Ã¨ indirizzata al Bundestag tedesco / Commissione per le petizioni
Che cosa si chiede:
– un’indagine esterna indipendente sul trasferimento dal Messico e sull’equitÃ del procedimento
– un’immediata revisione e rilascio dalla custodia cautelare in attesa di appello, in conformitÃ con gli standard della CEDU.
Reiner Fuellmich, stimato avvocato internazionale, Ã¨ detenuto in Germania da oltre due anni in custodia cautelare, accusato di presunta appropriazione indebita, che molti ritengono motivata da ragioni politiche.Â Fatti importanti che dovrebbero preoccupare ogni cittadino:
TRASFERIMENTO IRREGOLARE DAL MESSICO AVVENUTO NELLâ€˜OTTOBRE 2023
Attirato a Tijuana con un pretesto (problemi di passaporto e visto), detenuto senza fondamento giuridico e trasferito in Germania contro la sua volontÃ senza alcuna procedura di estradizione o espulsione.
OLTRE DUE ANNI DI CUSTODIA CAUTELARE
Di cui 6 mesi trascorsi in isolamento e condizioni di detenzione descritte come tortura bianca, sproporzionate per un presunto reato di natura economica.
IRREGOLARITÃ€ NEL PROCESSO
Soppressione di prove, evidente parzialitÃ da parte dei giudici – si pensi solo alle 30 richieste di ricusazione presentate dalla difesa – persecuzione selettiva da parte della procura e trattamento iniquo degli altri ex soci.
Riclassificazione dell’accusa penale con una modifica della base fattuale da parte del collegio giudicante a procedimento in corso.
Una precedente indagine della stessa procura di Gottinga sullo stesso argomento (condotta dal procuratore capo Reinicke) era stata archiviata per mancanza di contenuto penale.
PROCEDIMENTO Dâ€™APPELLO IN CORSO
Fuellmich rimane detenuto nel carcere di BremervÃ¶rde mentre il procedimento d’appello Ã¨ in corso presso la Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe.
Non si tratta solo di un uomo.Â Se lo Stato puÃ² rapire un avvocato, detenerlo per anni senza un processo equo e sopprimere le prove, chi di noi Ã¨ al sicuro?Â Se puÃ² succedere a Reiner Fuellmich, chi saranno i prossimi?
Qualsiasi giornalista, medico, avvocato o cittadino che osi mette in discussione il potere?
Firma la petizione qui:Â Â https://www.openpetition.eu/petition/online
Liberate Reiner Fuellmich. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTAâ€™