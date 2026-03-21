Il Grande Reset sotto processo in Olanda. PIAZZA LIBERTAâ€™

GRANDE RESET SOTTO PROCESSO IN OLANDA

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 21 marzo 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia Ã¨ Seba Terribilini, con la quale si torna a parlare dei danneggiati e delle vittime del cd vaccino Anticovid, vicende drammatiche che sâ€™incrociano con quella di Reiner Fuellmich, lâ€™avvocato tedesco noto per aver vinto cause importanti e oggetto di una cospirazioneÂ â€“ per essersi opposto alla narrazione Covid â€“ che lo ha portato ingiustamente in carcere con una condanna a 4 anni e 2 mesi con una falsa accusa di â€˜appropriazione indebitaâ€™.

Emergono due casi giudiziari intentati da vittime di effetti collaterali del presunto vaccino AntiCovid e rappresentati dallâ€™avvocato olandese Peter Stassen. La prima causa Ã¨ stata avviata nel 2023 da 7 vittime di lesioni causate dai cd vaccini C-19, una delle quali Ã¨ poi deceduta. La seconda Ã¨ stata intentata a marzo 2025 da altre 3 vittime.

Ambedue le cause, che presentano le stesse accuse e gli stessi imputati, ruotano attorno a quello che Armando Manocchia da subito ha detto e scritto, e cioÃ© che le inoculazioni dei presunti vaccini AntiCovid-19 sono unâ€™arma biologica di distruzione di massa.

Tra gli imputati, oltre a Bill Gates e Bourla (Pfizer), ci sono lo Stato olandese, lâ€™ex primo ministro e attuale Segretario Generale della Nato, Rutte e diversi giornalisti e funzionari della sanitÃ pubblica olandese.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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