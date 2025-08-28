Da domani von der Leyen in tour in Paesi confinanti con la Russia

A partire da domani, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, si recherà in Lettonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria e Romania
La sua visita sottolineerà il sostegno dell’Ue agli Stati membri che affrontano le sfide della condivisione dei confini con la Russia o la Bielorussia. Discuterà inoltre di sicurezza e difesa dell’Europa con leader di governo e responsabili militari, si legge in un comunicato della Commissione.
Domani, 29 agosto, la presidente von der Leyen arriverà a Riga, dove incontrerà il primo ministro lettone, Evika Silina. Più tardi, sarà a Helsinki, dove incontrerà il pemier finlandese, Petteri Orpo. La presidene in serata parteciperà a una cena organizzata dal presidente finlandese, Alexander Stubb.
Sabato 30 agosto, von der Leyen arriverà in Estonia, dove incontrerà il primo ministro Kristen Michal. La presidente avrà anche uno scambio con le Forze di Difesa estoni e il personale militare Nato.
Domenica 31 agosto, Ursula von der Leyen visiterà la Polonia, dove incontrerà il premier Donald Tusk. Insieme, si recheranno al confine con la Bielorussia per osservare le operazioni in atto per monitorare e salvaguardare i confini orientali. tgcom24.mediaset.it