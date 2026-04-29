Energia, von der Leyen: guerra Iran ci costa 500 milioni al giorno

“In soli 60 giorni di conflitto” in Medio Oriente, “la nostra spesa per l’import di combustibili fossili Ã¨ aumentata di oltre 27 miliardi di euro.Â Stiamo perdendo quasi 500 milioni al giorno. La strada da seguire Ã¨ ovvia: dobbiamo ridurre la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati e potenziare la nostra produzione interna di energia pulita e a prezzi contenuti”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell’Eurocamera. “Tutti dobbiamo affrontare una dura realtÃ : le conseguenze di questo conflitto potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni“, ha evidenziato.

“Dalla scorsa crisi abbiamo imparato una lezione: le misure devono essere mirate solo a famiglie e settori piÃ¹ vulnerabili, evitando di alimentare la domanda di gas e petrolio”, ha proseguito. “Durante l’ultima crisi, solo un quarto degli aiuti d’emergenza Ã¨ stato destinato in modo mirato a famiglie e imprese vulnerabili. Oltre 350 miliardi di euro sono stati spesi in misure non mirate. Questo ha avuto un impatto pesante sui conti pubblici dei Paesi e ha indebolito le misure a chi ne aveva piÃ¹ bisogno. Non ripetiamo lo stesso errore”, ha aggiunto.

‘Ci sono ancora 95 miliardi Ue per l’energia, sfruttarli’

“Entro l’estate presenteremo il nostro Piano d’azione per l’elettrificazione, con un obiettivo ambizioso. Nell’attuale bilancio europeo abbiamo stanziato quasi 300 miliardi di euro per l’energia, di cui 95 miliardi sono ancora disponibili. Sfruttiamo questa opportunitÃ per passare subito all’elettricitÃ , non solo nei trasporti, ma anche nell’industria e nel riscaldamento”, ha ribadito la presidente della Commissione europea, aggiungendo con una battuta di essere consapevole di “parlare alla platea sbagliata” poichÃ© ad agire devono essere i governi.

“Non si tratta solo di accessibilitÃ economica e competitivitÃ , ma anche di sicurezza economica. Quindi, parlando di indipendenza europea, questo Ã¨ il momento di elettrificare l’Europa”, ha sottolineato, indicando che l’Ue avrÃ bisogno “di energia in abbondanza, soprattutto a causa della rapida espansione dei data center e dell’intelligenza artificiale”.Â ANSA