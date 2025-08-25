Migranti, sbarchi a Lampedusa e Roccella Ionica

Continuano gli sbarchi nel porto di Roccella Ionica: negli ultimi quattro mesi ce ne sono stati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni

Nelle ultime ore i migranti arrivati sono stati 65, di nazionalità iraniana, irachena e palestinese. Sono stati individuati, nel corso di un’ operazione in mare, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i migranti ci sarebbero anche nove donne, quattro bambini e nove (presunti) minori non accompagnati.

I migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri. Dopo il trasbordo per motivi di sicurezza sulla motovedetta della Guardia costiera, i 65 migranti sono stati portati nel porto e dopo lo sbarco, al termine di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.

Gli arrivi a Lampedusa

Sono arrivati al molo commerciale di Lampedusa i 54 migranti, tra cui 7 donne e 4 minori, soccorsi dalla nave Ong Nadir insieme ai 14 cittadini stranieri già trasferiti in precedenza dalla motovedetta della guardia costiera. Il gruppo è composto da cittadini nigeriani, etiopi, eritrei, malesi, ivoriani e sudanesi.