Si schianta un Mig-29 ucraino, morto il pilota

Un aereo Mig-29 ucraino si è schiantato durante l’atterraggio dopo una missione di combattimento

Il pilota, il maggiore Bondar Serhiy Viktorovich, 46 anni, è morto nell’incidente, le cui cause sono oggetto di una inchiesta.

Lo fa sapere l’Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram.

Ukrinform ricorda in proposito un precedente: la notte del 29 giugno, durante un massiccio attacco russo ccon droni missilistici, un F-16 ucraino fu colpito e il pilota, Maksym Ustymenko, rimase ucciso. ANSA -foto Ansa