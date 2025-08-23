Si schianta un Mig-29 ucraino, morto il pilota

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Si schianta un Mig-29 ucraino

Un aereo Mig-29 ucraino si è schiantato durante l’atterraggio dopo una missione di combattimento

Il pilota, il maggiore Bondar Serhiy Viktorovich, 46 anni, è morto nell’incidente, le cui cause sono oggetto di una inchiesta.
Lo fa sapere l’Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram.
Ukrinform ricorda in proposito un precedente: la notte del 29 giugno, durante un massiccio attacco russo ccon droni missilistici, un F-16 ucraino fu colpito e il pilota, Maksym Ustymenko, rimase ucciso. ANSA -foto Ansa

Articoli correlati

Trump e Zelensky

Trump: “Dal vertice Putin-Zelensky potrebbe non uscire nulla”

Trump

Ucraina, Trump a Orban: “tolga il veto per adesione alla UE”

James David Vance

Vance: “alla sicurezza dell’Ucraina devono pensarci gli europei”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *