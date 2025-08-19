Putin dice sì a incontro bilaterale con Zelensky

Vladimir Putin dice sì al bilaterale con Volodymyr Zelensky, che dovrebbe tenersi entro agosto in una località ancora da definire, e sarà seguito da un trilaterale con Donald Trump

“Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Un incontro storico durante il quale – ha ammesso Zelensky – si affronterà la questione dei territori, tema che non è stato affrontato nella lunga giornata di incontri alla Casa Bianca nonostante Trump parli da settimane di scambio di territori. “A Washington ci sono stati dei colloqui importanti…. è stato fatto un passo importante, una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti”: scrive su Telegram il presidente ucraino dopo gli incontri alla Casa Bianca con il presidente statunitense Donald Trump ed i leader europei.

Il capo dello Stato ha ribadito che “le garanzie di sicurezza” sono “una questione fondamentale, come punto di partenza per porre fine alla guerra”. “I leader UE sono venuti di persona per sostenere l’Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà a una pace reale, a un’architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l’Ucraina e tutta l’Europa – ha commentato -. Continuiamo a lavorare, a coordinare le nostre azioni con tutti gli alleati che desiderano porre fine alla guerra in modo dignitoso. Grazie a tutti coloro che ci aiutano”. ANSA