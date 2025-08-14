Trump: “Putin sa che sono l’avversario più duro con cui ha mai avuto a che fare”

Alcune dichiarazioni di Donald Trump prima del summit

— “Putin sa che sono l’avversario più duro con cui abbia mai avuto a che fare”

— “Non sono sicuro della possibilità di raggiungere un accordo su un cessate il fuoco immediato nel conflitto in Ucraina. — Se l’incontro dovesse andare male, non chiamerò nessuno”.

— “Intendo consentire a Russia e Ucraina di discutere autonomamente un possibile accordo di conciliazione”.

— “Sono fiducioso che Putin voglia raggiungere un accordo sull’Ucraina”.

— “Gli Stati Uniti intendono ricorrere alle sanzioni se l’incontro con Putin in Alaska dovesse fallire”.

— “La probabilità che il nostro incontro con Putin si concluda con un esito negativo è del 25%, non di più”.

