Rifiuta di comprare droga: 26enne pestato da due stranieri

Picchiato con calci e pugni per aver rifiutato di acquistare droga. La vittima è un 26enne, che è stato malmenato a Marino (Roma)

Il giovane è dovuto ricorrere alle cure in ospedale per le lesioni riportate. Ad aggredirlo due giovani, tra i 20 e i 25 anni. Il 26enne, residente in zona, domenica 10 agosto è andato a fare una passeggiata nel parco Villa Desideri. Le lancette dell’orologio segnavano le 23 quando è stato avvicinato da due ragazzi, che avevano un accento dell’est Europa. I due hanno offerto dell’hashish al giovane, che ha rifiutato. E quel no ha dato il là alle violenze.

Giovane picchiato nel parco

Il ragazzo è stato pestato. Per le botte ricevute è caduto a terra e ciò non ha arrestato l’ira della coppia, che ha proseguito a colpirlo. Nonostante la situazione di evidente difficoltà, è comunque riuscito a scappare e ha iniziato a chiedere aiuto. Intanto i due avevano già fatto perdere le proprie tracce. Il 26enne si è poi recato al pronto soccorso, dove ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. Con traumi alle costole e al volto. Il giovane ha poi sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine.

www.romatoday.it