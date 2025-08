Hiroshima, 80 anni fa le bombe atomiche Usa sul Giappone

Nel giorno esatto in cui, ottant’anni fa, la bomba atomica devastò Hiroshima, la città giapponese ha reso omaggio alle vittime con una cerimonia solenne, tra silenzio e memoria. Alle 8:15 in punto – l’ora dello sgancio dell’ordigno nucleare da parte del bombardiere americano B29 “Enola Gay” – il rintocco della campana della pace ha dato inizio al minuto di silenzio nel Parco del Memoriale. Presenti oltre 55.000 persone, tra cui rappresentanti di ben 120 Paesi, un numero mai registrato prima.

Il sindaco Kazumi Matsui ha esortato le nuove generazioni a farsi carico della memoria e a costruire un futuro libero da minacce nucleari, mentre il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha avvertito che il rischio di un conflitto nucleare globale è oggi più reale che mai.

Hiroshima, 6 agosto 1945: la prima bomba atomica della storia

La mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, il cielo sopra Hiroshima venne squarciato da un boato. L’aereo statunitense Enola Gay sganciò “Little Boy”, la prima bomba atomica mai usata in guerra. L’ordigno esplose a circa 600 metri dal suolo, generando un’onda d’urto devastante e una palla di fuoco che incenerì la città. Circa 140.000 persone morirono entro la fine dell’anno, molte all’istante, altre per ustioni e radiazioni. Tre giorni dopo, un secondo attacco colpì Nagasaki. Questi eventi precipitarono la fine della Seconda guerra mondiale con la resa incondizionata del Giappone il 15 agosto 1945.

Un minuto di silenzio per 140.000 vittime

La cerimonia si è svolta come da tradizione nel Parco della Pace, accanto al Genbaku Dome, uno dei pochi edifici rimasti in piedi dopo l’esplosione e oggi simbolo della tragedia. Alle 8:15 in punto, il suono della campana ha dato il via a un minuto di silenzio collettivo. Sopravvissuti, familiari delle vittime, scolaresche, rappresentanti religiosi e diplomatici hanno osservato in raccoglimento l’ora esatta della catastrofe. Il gesto ha assunto un significato ancora più profondo in un momento storico segnato da crescenti tensioni geopolitiche e rischio nucleare. tgcom24.mediaset