Iran, Casa Bianca nega di considerare uso dell’arma nucleare

La Casa Bianca nega di prendere in considerazione l’uso di armi nucleari in Iran

La smentita della Casa Bianca segue l’interpretazione delle parole pronunciate da JD Vance in Ungheria. Il vicepresidente ha detto di avere “fiducia che otterremo una risposta, positiva o negativa, entro stasera alle 20”, quando scade l’ultimatum.

“Mi auguro che riceveremo la risposta giusta perché quello che veramente vogliamo è un mondo in cui i flussi del petrolio scorrono liberamente e questo non può accadere se l’Iran porta avanti atti di terrorismo economico. Dovete sapere che abbiamo strumenti che non abbiamo ancora deciso di usare e che il presidente può decidere di usare e deciderà di usare se l’Iran non cambia condotta”, ha aggiunto Vance. Parole che sono state interpretate come un ricorso all’arma nucleare. “Letteralmente nulla di quello che ha detto il presidente implica” l’arma nucleare, “buffoni”, ha detto la Casa Bianca tramite l’account RapidResponse 47.

Media, l’Iran distribuisce 180.000 compresse di iodio a Bushehr

Le autorità sanitarie della città portuale meridionale di Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare iraniana, hanno distribuito 180.000 compresse di iodio ai residenti nell’ambito di un piano di preparazione alle emergenze: lo ha dichiarato un funzionario locale, come riporta Iran International. Il funzionario ha affermato che inizialmente la distribuzione, cominciata prima della guerra dei 12 giorni a giugno, ha dato priorità alle aree circostanti la centrale nucleare, per poi estendersi all’intera città. “Fin dall’inizio del piano, tutti i centri sanitari di base hanno distribuito compresse di iodio utilizzando moduli e linee guida prestabiliti, e ora sono a disposizione di tutti i residenti”, ha affermato il funzionario. Le autorità hanno dichiarato che le compresse sono destinate all’uso in caso di incidente radiologico.

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