La leadership dell’Unione europea e di alcuni dei suoi principali Stati membri ha toccato il fondo nella propria follia; l’Ue ha già iniziato a esplorare segretamente la possibilità di sviluppare una propria capacità di produzione di armi nucleari. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Servizio di intelligence estera russo (SVR) citato dalla Tass.

“La leadership dell’UE e di molti dei suoi paesi leader ha toccato ancora una volta il fondo nella propria follia e irresponsabilità politica, alimentata da una russofobia patologica. Questa volta, secondo le informazioni ricevute dal Servizio, Bruxelles ha intrapreso un percorso pericoloso che portera’ inevitabilmente a minare le fondamenta dell’architettura di sicurezza globale e del sistema internazionale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, nel perseguimento del suo piano per una nuova ‘marcia verso Est'”.

“Nei corridoi infiniti della sede dell’Unione Europea, sono già iniziati i lavori segreti per lo sviluppo di una propria capacità di produzione di armi nucleari, naturalmente, come afferma l’Ue, unicamente per scoraggiare la mitica minaccia russa. A quanto pare, Ursula von der Leyen e i suoi complici considerano fin troppo modesto il ruolo degli istigatori del conflitto ucraino. Sognano la sinistra gloria dei leader della Germania nazista, che scatenarono la Seconda Guerra Mondiale”, ha sottolineato l’ufficio stampa.

La Russia si appella al governo Usa e ai leader di tutti i paesi sulla necessita’ di impedire all’Ue di sviluppare le proprie armi nucleari. “Richiamiamo l’attenzione dell’amministrazione statunitense e dei leader di tutti gli altri Paesi sulla necessità di fare tutto il possibile per impedire all’Unione europea di sviluppare le proprie armi nucleari e l’inevitabile nuova fase della corsa globale agli armamenti nucleari che ne conseguirebbe”, ha sottolineato l’SVR.

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