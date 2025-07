Torino, accoltellato e lasciato in strada: morto nigeriano

Notte di sangue a Torino, in zona Porta Palazzo, dove da alcune ore è scattata la caccia al killer responsabile dell’omicidio di un 30enne

A trovarlo in fin di vita, con il torace lacerato da quattro fendenti sono stati i soccorritori della croce verde, che lo hanno immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco, ma ogni sforzo per salvarlo è stato inutile ed è morto poco dopo l’arrivo. Si tratta di un giovane di nazionalità nigeriana, le cui generalità non sono al momento note.

Il ritrovamento e la possibile ricostruzione: si ipotizza la lite

Il suo ritrovamento è avvenuto all’altezza del civico 14 di corso Giulio Cesare, da dove sono partite le ricerche per individuare il responsabile a partire dalle tracce rilevate sulla scena del crimine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia supportati dalla squadra scientifica.

Come riporta TorinoToday, poco lontano sono stati trovati alcuni cocci di bottiglia, il che fa supporre un litigio iniziato a Lungo Dora Savona, e poi proseguito nel controviale di corso Giulio Cesare e culminato con l’accoltellamento.

L’aggressore sarebbe fuggito immediatamente e gli agenti sono al lavoro per individuare possibili testimoni, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono già state acquisite. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Laura Longo della procura cittadina, anche lei sul luogo dell’omicidio.

www.today.it