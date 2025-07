Calenda: “L’Ue si è inginocchiata a Trump, Von Der Leyen vada a casa”

Roma, 28 luglio 2025 – “L’Europa si è inginocchiata a Donald Trump e gli ha baciato i piedi e gli ha detto ‘fai di noi ciò che vuoi’. Il che significa che noi portiamo i dazi a zero e loro li portano al 15%, eccetto che per alluminio e acciaio che restano invariati, dunque più alti. In più compreremo energia per 750 miliardi, mentre oggi ne acquistiamo da tutto il mondo per 440. E in più ne investiremo altri 600 in America. Insomma, la Von Der Leyen dovrebbe andare a casa e noi dobbiamo vergognarci, insieme a Meloni che dice che questo è un buon accordo” così il leader di Azione Carlo Calenda, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Fonte: Agenzia Vista

