Joey Mannarino: “La UE non ha alcun potere contro l’America. Ne ne siamo i proprietari”

Joey Mannarino, stratega politico che lavora con movimenti conservatori, scrive su X: “I media europei letteralmente non riescono a credere all’accordo commerciale che Trump è riuscito a ottenere in una sola ora di trattative con Ursula Von der Leyen. Sono assolutamente scioccati nel vedere quanto unilaterale sia l’accordo nel favorire l’America.

L’Unione Europea è un esperimento completamente fallito. Non ha alcuna influenza. Non ha alcun potere contro l’America. Li difendiamo. Li controlliamo. Praticamente ora ne siamo i proprietari.

So che Trump è il miglior negoziatore di sempre e sono rimasto scioccato dal fatto che sia riuscito a portare a termine questo accordo fino a questo punto.

Ursula non ha ottenuto NULLA al punto che i membri del Parlamento europeo stanno discutendo di rimuoverla dall’incarico. Basta guardare quanto è stupida seduta qui, sapendo che Trump sta per schiacciarla nei negoziati e non ha niente da offrirgli per fermarlo.”

https://twitter.com/JoeyMannarinoUS/status/1949718665424695509