Casa Bianca: Biden intende candidarsi per il 2024

WASHINGTON, 23 GEN – “Biden lo ha detto dopo le Midterm, intende candidarsi alle presidenziali per il 2024.”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine-Jean Pierre, rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ultima perquisizione dell’Fbi nella sia casa in Delaware e il ritrovamento di nuove carte segrete. (ANSA).

Al giro di boa del suo secondo anno alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden resta ai minimi di consenso nei sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione di Reuters/Ipsos, l’approvazione per il suo lavoro è al 40%, solo un punto percentuale in più rispetto al mese scorso. I numeri restano bassi e non sembrano quindi incoraggianti in vista di una sua rielezione. Secondo quanto scrive Reuters citando una sua fonte. (ANSA).