Gallipoli: ex carabiniere soccorre bagnante e poi si accascia. Malore anche per un medico

Momenti di grande apprensione questa mattina intorno alle 10.30 sulla spiaggia di Rivabella, in località Ponticello, a Gallipoli. Un giovane bagnante si è allontanato dalla riva per una nuotata, spingendosi a circa 300 metri dalla battigia. Lontananza che ha allarmato alcuni presenti, tra cui un ex carabiniere in pensione di circa 70 anni originario di Gallipoli.

Temendo che il ragazzo fosse in difficoltà, l’uomo non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo. E lo stesso ha fatto il bagnino presente in spiaggia. Dopo aver raggiunto il giovane e rassicuratosi sulle sue condizioni, l’ex militare ha iniziato a rientrare a riva. Ma, probabilmente a causa dello sforzo, dopo circa un’ora ha perso i sensi e si è accasciato sulla sabbia, fino a perdere la capacità di respirare.

Immediati i soccorsi da parte dei presenti in attesa dell’arrivo del 118. Un bagnante – un medico in vacanza – è intervenuto praticando all’uomo il massaggio cardiaco. Anche quest’ultimo, però, a sua volta è stato colto da un malore ed è stato trasportato in ospedale insieme all’ex carabiniere. Sotto choc anche il giovane bagnante, visibilmente scosso. Le condizioni di salute del militare e del soccorritore non sono ancora note al momento.

