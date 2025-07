Milano, rapinano due ragazzini e li lasciano in mutande: arrestati 6 egiziani

Hanno circondato due adolescenti di 12 e 16 anni, aizzando contro di loro un bull terrier per farsi consegnare collana e cellulare. Poi hanno costretto le vittime a spogliarsi degli abiti, lasciandole in mutande. È accaduto alle 19 di mercoledì 23 luglio in via Ansaldo, nel quartiere Bicocca a Milano. Sei ragazzi, cinque minorenni tra i 14 e i 17 anni e un maggiorenne, tutti di origine egiziana, sono stati portati in carcere per rapina pluriaggravata in concorso.

La banda

Ad allertare il 112 sono stati alcuni testimoni della rapina. Sul posto sono arrivate una volante del commissariato Greco-Turro e una dell’Ufficio prevenzione generale della questura. I cinque minorenni – uno di 16 anni, due di 15 e due di 14 – sono stati portati all’Istituto per minori Beccaria. Il sesto componente del gruppo, diventato maggiorenne tre giorni fa, è finito nel carcere di San Vittore.

Un amico si è dissociato

Presente durante l’azione anche un settimo ragazzo, minorenne, che si è però dissociato dagli amici e avrebbe anche cercato di fermarli. Poi ha raccontato tutto agli agenti della polizia di Stato, aiutandoli a chiarire la dinamica della rapina. Solo un enorme spavento, invece, per le due vittime, che non hanno riportato ferite.

www.tgcom24.mediaset.it