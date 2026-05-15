Mattarella: “la ferma opposizione alla sopraffazione è una conquista morale”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mattarella

“In molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale viene apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere”.

E’ un passaggio del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato a Carla Marina Lendaro del comitato “Iniziative 50 anni Processo Risiera” in occasione del convegno “Il processo della Risiera di San Sabba del ’76, mezzo secolo dopo”, in corso all’Università di Trieste.

“Lungo tempo è trascorso ma quei terribili eventi simbolo della catastrofe dei totalitarismi continuano a interpellarci” comincia il messaggio, sottolineando che “i valori della libertà, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia, scolpiti nella nostra Costituzione, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile”.ANSA

Share

Articoli correlati

presidente Sergio Mattarella

Mattarella, rammarico per esclusione dai mondiali

Mattarella covid

Mattarella: “Si cerca di derubricare il Covid a leggera influenza con sprezzo dei defunti”

Sergio Mattarella

Mattarella. “il dubbio è ingrediente fondamentale per la democrazia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *