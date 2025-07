Genova, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato tunisino

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 22enne tunisino per atti persecutori

Ieri mattina il giovane si è portato sotto casa della ex moglie, in via Ventotene, urlando e prendendo a calci e pugni la sua porta di casa. Essendo in possesso del braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento di 500 metri dall’abitazione della donna, la Sala Operativa ha ricevuto l’allert ed ha inviato immediatamente una volante dell’U.P.G.S.P. sul posto.

Gli agenti hanno infatti trovato l’uomo sotto l’appartamento, motivo per cui lo hanno arrestato e verrà giudicato con rito per direttissima questa mattina, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

https://questure.poliziadistato.it