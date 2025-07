Migranti, 372 sbarcati a Lampedusa

Un uomo con problemi respiratori e una donna in avanzato stato di gravidanza sono finiti al poliambulatorio appena sbarcati, mentre centinaia di altri migranti sono nell’hotspot di Lampedusa – che nel pieno della stagione turistica vede come ogni anno le imbarcazioni da diporto dei bagnanti incrociarsi con le unità navali di Guardia Costiera, Finanza e Frontex. Sono soprattutto uomini, ma nelle barche sono quasi sempre presenti donne e minori, anche molto piccoli.

Al momento, nel centro di Contrada Imbriacola gli operatori della Croce Rossa lavorano a normale regime. Ma ci sarebbero altre imbarcazioni alla deriva nell’aerea del Mediterraneo Centrale che separa le coste nordafricane da Lampedusa.

Quasi 32mila i migranti approdati nel nostro Paese da inizio anno, con un aumento di circa 3mila unità rispetto all’anno precedente. Cresce il numero di persone in fuga da Paesi del Corno d’Africa e dal Pakistan, ma la maggior parte delle persone arrivate via mare dalla Libia in Italia quest’anno proviene dal Bangladesh – tra i primi sei Paesi al mondo per numero di emigrati: quasi 15milioni vivono e lavorano in 157 Paesi. Di questi circa 500mila vivono in Europa dove prediligono Regno Unito e Italia.

www.rainews.it