Inchieste urbanistica Milano, indagata ex vicesindaca

MILANO, 20 LUG – C’è anche il nome di Ada Lucia De Cesaris nella lista delle 74 persone indagate dalla Procura di Milano nelle inchieste sull’urbanistica. Ex vice sindaco del capoluogo lombardo con delega all’Urbanistica dal 2011 al 2015 con Giuliano Pisapia, avvocato, De Cesaris è accusata di tentata concussione. Lo scrive la Repubblica.

In qualità di consulente di Banca Illimity, l’anno scorso De Cesaris era stata perquisita, ma non indagata, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti abusi edilizi per un progetto urbanistico di via Lamarmora 23/27. Ora il passo avanti della Procura, dopo che il Tribunale del Riesame, nel respingere la richiesta di De Cesaris di dissequestro dei suoi cellulari, ha scritto che il suo coinvolgimento è “effettivamente meritevole di approfondimento investigativo”, anche perchè dalle chat agli atti dell’inchiesta appare in rapporti “molto stretti” con l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi.

De Cesaris si dimise a sorpresa dalla carica di vice sindaco nel luglio del 2015 prima della scadenza del suo mandato per “difficoltà insormontabili con parte della maggioranza” che sosteneva la giunta Pisapia. (ANSA).