Commemorazione Foibe, Sala: ‘non strumentalizzare le violenze contro le olimpiadi’

MILANO, 10 FEB – “Credo che non si possa che condannare le violenze” che sono accadute sabato a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, “su questo siano d’accordo tutti dopodichÃ© c’Ã¨ un clima nel mondo e nel nostro paese per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo.

“In queste manifestazioni ci sono gruppi di violenti che vanno isolati e che vanno puniti – ha aggiunto -, poi perÃ² bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come chi governa, quindi Ã¨ veramente molto, molto meglio non strumentalizzare“. Dopo le violenze la premier Giorgia Meloni ha spiegato che chi manifesta cosÃ¬ contro le Olimpiadi Ã¨ nemico dell’Italia. Secondo Sala “c’Ã¨ un chiaro tentativo di voler strumentalizzare un po’ il clima di tensione che c’Ã¨ nel mondo ma a chi governa va chiesta anche la luciditÃ e la giusta tranquillitÃ ”.

Secondo il sindaco, “le Olimpiadi devono unire e non dividere. Trovo surreale invece il cercare di non riconoscere il valore di questo grande evento per il nostro Paese. La presenza del presidente della Repubblica Ã¨ la piÃ¹ grande testimonianza di quanto Ã¨ importante questo evento per il nostro Paese – ha concluso -. Devo dire che quando ho sentito il coro ‘Sergio Sergio’ alla cerimonia di apertura mi sono commosso come credo tutti gli italiani”. (ANSA)