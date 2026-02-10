Commemorazione Foibe, Sala: ‘non strumentalizzare le violenze contro le olimpiadi’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Giuseppe Sala

MILANO, 10 FEB – “Credo che non si possa che condannare le violenze” che sono accadute sabato a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, “su questo siano d’accordo tutti dopodichÃ© c’Ã¨ un clima nel mondo e nel nostro paese per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo.

“In queste manifestazioni ci sono gruppi di violenti che vanno isolati e che vanno puniti – ha aggiunto -, poi perÃ² bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come chi governa, quindi Ã¨ veramente molto, molto meglio non strumentalizzare“. Dopo le violenze la premier Giorgia Meloni ha spiegato che chi manifesta cosÃ¬ contro le Olimpiadi Ã¨ nemico dell’Italia. Secondo Sala “c’Ã¨ un chiaro tentativo di voler strumentalizzare un po’ il clima di tensione che c’Ã¨ nel mondo ma a chi governa va chiesta anche la luciditÃ  e la giusta tranquillitÃ ”.

Secondo il sindaco, “le Olimpiadi devono unire e non dividere. Trovo surreale invece il cercare di non riconoscere il valore di questo grande evento per il nostro Paese. La presenza del presidente della Repubblica Ã¨ la piÃ¹ grande testimonianza di quanto Ã¨ importante questo evento per il nostro Paese – ha concluso -. Devo dire che quando ho sentito il coro ‘Sergio Sergio’ alla cerimonia di apertura mi sono commosso come credo tutti gli italiani”. (ANSA)

Articoli correlati

targa con nomi delle vittime davanti a foiba triestina

Scomparsa targa con nomi delle vittime davanti a foiba triestina

Anpi

Anpi: ricordare le foibe in modo sobrio

sindaco di Milano Giuseppe Sala

Sala: ‘fake news vergognose, mai incontrato Hannoun’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *