Dichiarato morto dopo un infarto, 78enne si risveglia e chiede delle figlie

Dichiarato morto dopo un arresto cardiaco, si risveglia vivo e lucido. È accaduto venerdì sera a Tarquinia, nella zona residenziale di Marina Velca. Un uomo di 78 anni, colpito da un infarto e dichiarato clinicamente morto, si è risvegliato all’improvviso, tra lo stupore dei soccorritori.

L’uomo, classe 1947, è stato colto da un grave malore mentre si trovava in casa. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato per lunghi minuti di rianimarlo. Dopo due arresti cardiaci e l’assenza di risposta alle manovre salvavita, i sanitari lo hanno dichiarato deceduto.

L’elisoccorso dell’Ares 118, inizialmente attivato, è stato fatto rientrare, e l’uomo è rimasto nell’ambulanza in attesa del carro funebre.

Ma circa mezz’ora dopo, l’inatteso: il 78enne ha aperto gli occhi, ha ripreso conoscenza ed è tornato a parlare e a chiedere delle figlie. Era cosciente, lucido e con le funzioni vitali ripristinate. Ancora increduli, i sanitari hanno ripreso le operazioni e lo hanno trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Un episodio raro e inspiegabile, che ha lasciato tutta la comunità di Tarquinia senza parole.

