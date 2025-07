La Repubblica Ceca non parteciperà ad acquisto di armi Usa per Kiev

La Repubblica Ceca non parteciperà all’acquisto di armi statunitensi per l’Ucraina. Lo ha dichiarato al sito Publico.cz il premier ceco Petr Fiala

Tuttavia, la Repubblica Ceca continuerà a sostenere l’Ucraina soprattutto con l’iniziativa sulle munizioni per l’artiglieria. “La Repubblica Ceca sta concentrando i propri sforzi proseguendo l’iniziativa sulle munizioni. Per questo motivo, al momento, non intendiamo aderire a nuovi progetti”, ha detto Fiala.

L’iniziativa ceca sulle munizioni per l’Ucraina, che è al quarto anno di resistenza all’aggressione armata russa sul suo territorio, ha contribuito lo scorso anno a consegnare 1,5 milioni di munizioni e secondo i piani andrà avanti per tutto il 2025. Durante la sua visita a Praga a maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito molto efficace il programma ceco.

