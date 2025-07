Sanzioni Russia, Rutte: ‘Putin prenda sul serio l’avvertimento di Trump’

Trump, accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca

“Sono scontento con la Russia, imporremo severe sanzioni se non avremo un accordo entro 50 giorni”: lo ha detto Donald Trump incontrando nello Studio Ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Rutte: Putin prenda sul serio l’avvertimento di Trump

Rutte: Putin prenda sul serio l’avvertimento di Trump

Vladimir Putin dovrebbe prendere l’avvertimento di Donald Trump seriamente. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in merito ai 50 giorni concessi da Trump per fare un accordo altrimenti scatteranno dazi secondari del 100%. “Se fossi Putin e tu stessi parlando, considererei di dover prendere i negoziati più seriamente di quanto non stia facendo ora”, ha detto Rutte. tgcom24.mediaset.it

La risposta di Medvedev:

“Trump ha lanciato un ultimatum teatrale al Cremlino.

Il mondo tremò, aspettandosi le conseguenze.

L’Europa belligerante rimase delusa.

Alla Russia non importava.”