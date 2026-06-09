Kallas: “stiamo sgretolando le fondamenta dell’economia di guerra russa”

Kaja Kallas scrive su X: “Mattoncino dopo mattoncino, stiamo sgretolando le fondamenta dell’economia di guerra della Russia”

“Oggi, presentiamo le nostre proposte per un 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Questo include un congelamento temporaneo del tetto al prezzo del petrolio russo e la designazione di istituzioni utilizzate da Mosca per generare entrate e aggirare le sanzioni UE. (“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”, cit. ndr)

Colpirà banche, produttori di armi, commercianti di petrolio, raffinerie e operatori crypto in paesi terzi. Stiamo intensificando i nostri sforzi di sanzioni contro individui ed entità che abilitano la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Come parte di questo pacchetto, i miei servizi stanno presentando il più grande insieme di sanzioni degli ultimi due anni, con oltre 170 proposte, in particolare sul settore finanziario, l’energia e la produzione di droni. Questo si aggiunge a 81 sanzioni che il Consiglio Affari Esteri adotterà la prossima settimana, mirate alla flotta ombra della Russia, al suo complesso militare-industriale, ai violatori dei diritti umani e ai propagandisti.

Stiamo privando la Russia dei mezzi per finanziare la sua guerra.

Abbiamo intenzione di infliggere un duro colpo al settore finanziario russo, imponendo congelamenti di asset su quasi 90 banche e ulteriori divieti di transazioni su oltre 30 banche in Russia e altri paesi terzi. Stringeremo inoltre il nostro divieto per i servizi di crypto-asset verso determinati paesi terzi, aggiungeremo nuove designazioni e vietiamo le transazioni su 11 piattaforme crypto.

Le vendite di energia mantengono in funzione la macchina da guerra russa.

Vogliamo interrompere questo flusso di cassa. Introduceremo un congelamento temporaneo del tetto al prezzo del petrolio russo e nuove restrizioni sulla rivendita di petroliere per GNL alla Russia.

Il nostro lavoro per frenare le operazioni della flotta ombra russa continua, con 30 nuove navi sanzionate, proposte per nuove designazioni di facilitatori e l’espansione del nostro criterio per l’inserimento delle navi in elenco. Qualsiasi nave che rifornisce o fa rifornimento a navi inserite nella lista nera sarà soggetta a sanzioni a sua volta.

Stiamo anche prendendo di mira aziende che forniscono supporto al complesso militare-industriale russo. Le nuove designazioni copriranno più di 30 voci nella produzione di droni, oltre a nuove misure di controllo sulle esportazioni per 50 aziende, incluse entità con sede in Cina, Turchia, Kirghizistan, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti e India.

Verranno inoltre limitate le esportazioni di ulteriori materiali e tecnologie, come polveri di nichel, leghe metalliche e ad alte prestazioni, per interrompere ulteriormente la capacità produttiva della Russia.

L’importazione di nuovi articoli, inclusi ricambi auto, diversi minerali di metalli preziosi e prodotti chimici, verrà anch’essa limitata. 2 porti russi e 4 aeroporti saranno anch’essi soggetti a divieti di transazioni.

La porta dell’Europa non dovrebbe essere aperta ai (ex-)combattenti russi.

Introduceremo un divieto di visto completo per i (ex-)combattenti delle forze armate russe e dei suoi gruppi di facciata.

https://x.com/kajakallas/status/2064302073273827521