Spagna, esplosioni e incendio in fabbrica batterie al litio

Una serie di esplosioni ha provocato un incendio in una fabbrica di batterie di litio in un polo industriale a Azuequeca de Henares, in Spagna

Numerose squadre dei vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno generato una grande colonna di fumo e al momento non si sa se ci sono feriti, segnala il coordinamento delle emergenze a Efe. L’incendio scoppiato poco dopo le 19 non è ancora sotto controllo, mentre la zona è stata isolata. Il Comune di Cabanillas del Campo ha attivato il piano di emergenza perché la nube tossica provocata dal rogo ha coperto la località.

Ai residenti Es-Alert: “Chiudete porte e finestre”

Dall’impianto sta uscendo fumo tossico e sono stati inviati avvisi sui telefoni mobili ai residenti di Azuqueca de Henares, Alovera e Cabanillas del Campo tramite il sistema Es-Alert. Viene raccomandato di chiudere porte e finestre nelle vicinanze della zona industriale e di evitare di avvicinarsi alla zona per non ostacolare il lavoro delle squadre di emergenza che stanno intervenendo. Nessuno dei 22 lavoratori dell’impianto di riciclaggio delle batterie al litio è rimasto ferito o coinvolto nell’esplosione, ha dichiarato il proprietario dell’azienda, José Álvarez.

