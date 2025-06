Bollette luce, nuova batosta per 3 milioni di cittadini

Bolletta della luce, aumentano i costi. Arera anticipa la mazzata per 3 milioni di utenti vulnerabili

I costi delle bollette per quanto riguarda l’energia elettrica subiranno dei rialzi nel terzo trimestre e a farne le spese saranno anche circa 3 milioni di cittadini considerati vulnerabili. L’agenzia Arera, nel suo consueto aggiornamento trimestrale, mette in guardia sui costi relativi ai prossimi tre mesi, generalmente quelli in cui di energia per via del caldo se ne consuma di più, a causa di ventilatori e condizionatori sempre accessi, tra le altre cose.

Nei prossimi tre mesi, quindi, la bolletta elettrica per il “cliente tipo” vulnerabile – con consumi di 2mila kilowattora annui e potenza impegnata di 3 kilowatt – aumenterà dell’1,9 per cento.

L’incremento, rispetto al trimestre precedente, “è dovuto – precisa Arera – in buona parte alle previsioni di prezzi più elevati dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, sostenuti da una crescente domanda influenzata dalle temperature stagionali nella norma”. A ciò si aggiunge l’incremento “imputabile alla revisione annuale della componente a copertura dei costi degli esercenti e la tutela dei clienti vulnerabili”, conclude Arera.

