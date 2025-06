Israele-Iran, Trump: “Tregua iniziata”. Tel Aviv conferma

Nonostante l’incertezza su dettagli e tempistiche, il cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato da Donald Trump è iniziato

“Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore, non violatelo”, ha ribadito oggi sul suo account social Truth il presidente americano intorno alle 6 del mattino (ora italiana). La tregua arriva dopo una nuova ondata di attacchi incrociati avvenuti nella notte e all’alba di oggi.

Israele accetta tregua: “Raggiunti gli obiettivi”

“Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale” con l’Iran, quanto si legge in una nota del governo israeliano dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti.

Con l’operazione ‘Rising Lion’, lo Stato ebraico è stato in grado di eliminare “la doppia minaccia esistenziale immediata” proveniente da Teheran, quella “in campo nucleare e dei missili balistici”. Israele tuttavia “risponderà con forza a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”, recita ancora la dichiarazione diffusa dall’ufficio del premier Benjamin Netanyahu dopo l’annuncio di Trump.

Israele ringrazia quindi il presidente Usa “e gli Stati Uniti per il loro sostegno nella difesa e la loro partecipazione nell’eliminare la minaccia nucleare iraniana – prosegue la dichiarazione -. Con l’operazione lo Stato di Israele ha raggiunto traguardi storici e si è posto alla pari con le potenze mondiali. E’ un grande successo per il popolo di Israele e per i suoi combattenti che hanno rimosso le due minacce esistenziali per il nostro Stato e garantito l’eternità di Israele”. ADNKRONOS